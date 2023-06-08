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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ağır hasar aldığı belirlenen merkez Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere Samandağ, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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