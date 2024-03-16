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Depremlerden etkilenen Hatay'da 19 kütüphane açıldı

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Acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, Ülkem Okuyor Derneği sayesinde depremzedelere kitap ulaşmasını sağladı ve Hatay'da 19 kütüphane kuruldu.

Depremlerden etkilenen Hatay'da gönüllü sağlık hizmeti sunan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, afetzedelerin kitaba ulaşmasına destek olmak amacıyla kurduğu Ülkem Okuyor Derneği sayesinde kentte 19 kütüphanenin açılmasını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli acil tıp teknisyeni Ertuğrul, afetten etkilenenlere destek olmak amacıyla gönüllü olarak Hatay'a gitti.

Burada depremzedelere sağlık hizmeti sunan Ertuğrul, bu süreçte insanlara farklı konularda da destek olabilmek, onların yaralarını sarmalarını sağlamak amacıyla kentten ayrılamadı.

Depremlerin hemen ardından sağlık hizmetinin yanı sıra insanların kitaba ulaşması konusunda da çalışma başlatan Ertuğrul, sosyal medya üzerinden kitap toplamaya başladı.

Ertuğrul, kampanyaya yoğun talep olunca 2023 yılı Eylül ayında "Türkiye'de kitaba ulaşamayan kalmasın" sloganıyla Ülkem Okuyor Derneğini kurdu.

Dernek aracılığıyla topladığı kitaplarla afetten etkilenen Hatay'da 19 kütüphanenin açılmasını sağlayan Ertuğrul, kente 2 kütüphane daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, AA muhabirine, deprem döneminde geldiği Hatay'dan bir daha ayrılamadığını söyledi.

Hatay'da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ertuğrul, kurduğu dernek aracılığıyla da insanların kitaba ulaşmasına katkı sağlamaya çalıştığını anlattı.

İlk etapta sosyal medya üzerinden başlattığı kitap bağışı kampanyasının her geçen gün büyüdüğünü ve dernek kurduklarını belirten Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak depremin yedinci gününden itibaren tüm deprem bölgelerine kitap bağışı yapmaya başladık. Sonra yaranın çok büyük olduğunu gözlemleyince eğitim ve kütüphane ayağını devralmayı istedik. Bir okuma kulübü olarak 17 kütüphaneyi dernek olmadan önce, 2 kütüphanemizi de dernek olduktan sonra kurduk. Toplam 19 kütüphane kurduk. Şimdi de 20 ve 21'nci kütüphanemizi kurmak için hazırlıklara başladık."

Ertuğrul, şu anda Hatay'daki iki konteyner kentte kütüphane çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kütüphanelerin günün her saatinde açık kalmasına özen gösterdiklerini aktaran Ertuğrul, "Kütüphaneleri konteyner kentlerde kurmaya özen gösterdik. Konteyner kütüphaneleri Z-Kütüphane şeklinde oluşturup her yaştan çocuğun ve bireyin faydalanabileceği kütüphaneler kurmayı önemsiyoruz. Kullanım saatleri planlıyoruz. Akşam 18.00'dan sonra sınav çocukları kullanıyor. Gündüz anne ve çocuklar kullanıyor." diye konuştu.

Depremzede kadınlara da istihdam

Afetten etkilenenlere her anlamda destek olmak amacıyla çalıştıklarını anlatan Ertuğrul, kurdukları kütüphanelerde şu anda 7 depremzede kadını da istihdam ettiklerini belirtti.

Ertuğrul, dernekte 16'sı yönetimde olmak üzere yaklaşık 70 bin gönüllüyle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimizin kuruluş amacı, ülkedeki okuma, anlama seviyesini artırmak. Okuyan bir ülke hayal ediyoruz. Okuyan bir ülkenin hayaliyle de sahada varız ve olmaya da devam edeceğiz. Tüm ülke için kurulmuş bir derneğiz, Hatay'da son çocuk 'Benim kitap ihtiyacım kalmadı' diyene kadar buradayız."

Kaynak: AA / Güncel

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