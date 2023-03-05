Depremlerden etkilenen besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş ile 42 binin üzerinde küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı yaptı.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş ile 42 binin üzerinde küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı yaptı. Köse, "Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği 11 kentte, binlerce hayvan da enkaz altında kalıp, öldü; çok sayıda tarım ürünü zarar gördü. Tarım ile hayvancılığı yaygın olduğu bu bölgelerde, çiftçiler ile besiciler, büyük zarara uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bölgedeki besiciler ile çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı gönüllü veteriner hekimler de çalışmalara destek verdi. Bölgede çalışmalar süratle devam ederken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse hayvan ölümlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Depremzede besici ve çiftçilere özel destekler verilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Hayvancılıktan vazgeçmemeleri sağlanmalıdır. Çünkü hayvancılık, insanlarımızın geleceğidir. Eğer bu insanlara sahip çıkmazsak ve yaşadıkları yerlerden göç ederlerse; geri dönmeleri çok zor olur. Gıda sorunu yaşanır. Topraklarımızı ekemez, insanlarımızı besleyemeyiz. Kentlere göçler çoğalır. Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız. Bugünden itibaren bölgedeki ölen hayvanların yerine hayvan vererek, vatandaşlarımızın yıkılan evlerini yaparak, yem desteği sağlayarak, özel destekler vererek, bu işe devam etmelerini sağlamayız" diye konuştu.