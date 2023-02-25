Depremlerde yaralanan 3 kişi Adana'dan İngiliz askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 kişiyi taşıyan İngiliz askeri kargo kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen depremlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine destek için gelen İngiltere'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan 3 yaralı depremzedeyi alarak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirdi. Havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralı depremzedelerle birlikte 3 refakatçi de aynı uçakla İstanbul'a getirildi.??????? Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul Adana Güncel Haberler

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