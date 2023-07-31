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Depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapıldı

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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapılıyor. Kahta ilçesinde depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan 8 üreticiye bedelsiz 124 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Dağıtım faaliyetini yerinde takip eden Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, 'Hayvanları telef olan üreticilerimizin tespiti yapıldı. Bakanlığımızca ilçemize gönderilen 120 dişi, 4 de erkek olmak üzere toplam 124 keçinin dağıtımını yaptık.' dedi. Küçükbaş hayvanları teslim alan üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapılıyor.

Kahta ilçesinde depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan 8 üreticiye bedelsiz 124 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Dağıtım faaliyetini yerinde takip eden Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, "Hayvanları telef olan üreticilerimizin tespiti yapıldı. Bakanlığımızca ilçemize gönderilen 120 dişi, 4 de erkek olmak üzere toplam 124 keçinin dağıtımını yaptık." dedi.

Küçükbaş hayvanları teslim alan üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Kahramanmaraş Hisarcık Adıyaman Kahta Güncel Haberler

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