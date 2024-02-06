Depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programları düzenlendi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinliklere yerel yöneticiler, AFAD ve Kızılay yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman ve Bingöl'de anma programı gerçekleştirildi.
Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda saat 04.17'de koordinasyon kurulu üyeleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Buradaki programın ardından Yıldız Camisi'nde sabah namazının ardından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Bingöl
Bingöl'de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.
Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Türk Kızılay ile AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte, sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.