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Depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla anarak toplumsal farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleri, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programa, "Asrın Felaketi"nin yıkıma yol açtığı şehirlerdeki arama kurtarma faaliyetlerine Düzce'den giderek destek veren tüm ekipler katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, depremde hayatını kaybedenleri dualarla andıktan sonra, toplumsal farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti. Görevliler, afet ve yangın güvenliği ile ilk yardım eğitimlerinin yaşamsal açıdan önemine değinen kısa bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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