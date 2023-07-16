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Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensupları ve depremde hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları programda yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Kentte Atatürk Bulvarı üzerindeki kurulan Medya ve Basın Sitesi'nde depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Mevlidin ardından konuklara helva dağıtıldı.

Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte görev yapan basın mensupları, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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