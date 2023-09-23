Depremlerde ağır hasar alan İskenderun Otogarı kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ağır hasarlı İskenderun Otogarı, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Binadan çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Güncel