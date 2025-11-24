Depremler ülkesi Japonya'da çocuklara afete hazır olma bilinci aşılanıyor

"Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan ve yılda 1500 depremin yaşandığı Japonya'da çocuklara doğal afete hazırlıklı olma bilinci küçük yaşta aşılanıyor.

1923'te yaşanan ve ülke tarihinde en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Kanto Depremi, 1995'te Japonya'nın batısında meydana gelen Büyük Hanshin Depremi ve 2011'deki yıkıcı deprem ve tsunami tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kötü konut koşullarına sahip ülke, 1923'teki Kanto Depremi, 1959'da da Ise-wan Tayfunu'yla sarsıldı.

Bu afetler, kapsamlı afet yönetimi yasasına duyulan ihtiyacı ortaya koydu ve 1961 Afet Yönetimi Temel Yasası kabul edildi.

Ülkenin batısını 1995'te vuran Büyük Hanshin Depremi'nin ardından, özellikle eski binaların yönetmeliklere uygun olmadığı ve güçlendirme gerektirdiği gün yüzüne çıktı. Bu doğrultuda yasa revize edildi ve güçlendirme için mali destek programları başlatıldı.

Yıllar sonra, 2011'de Tohoku bölgesinde çok sayıda can kaybının yaşandığı bir deprem kaydedildi. Depremin ardından yaşanan tsunami, ülkeyi yeni bir afet tehdidiyle yüz yüze getirdi. Konutların tsunami karşısındaki savunmasızlığı, "beklenmeyen afetlere hazırlık" yaklaşımını güçlendirdi.

Alınan önlemlerle, ülkede meydana gelen depremlerde az sayıda bina hasar gördü. Okullar ve diğer kamu tesisleri "güvenli liman" olarak kaldı.

Genel istatistikler, kamu tesislerinin sismik dayanıklılık oranının yaklaşık yüzde 99 olduğunu gösteriyor.

Bireysel olarak afete hazırlık

Japonya'da kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesi kamu kaynaklarıyla sağlansa da özel konutlar için bu sorumluluk vatandaşlara düşüyor.

Japon hükümeti, eski yapıların afetlere karşı güçlendirilmesi için ancak maliyetin bir kısmına destek olurken, geri kalan kısım ise bina sahipleri tarafından finanse ediliyor.

İnsanlar, oturduğu binaları depreme karşı ya güçlendiriyor ya da yeniden inşa ediyor.

Ülkede herkes, bireysel olarak afete hazırlık yapmazsa herhangi bir afet karşısında en büyük zararı ve kaybı kendisinin yaşayacağı bilincine sahip.

Çocuklar, küçük yaştan itibaren, afet anında ve sonrasında ne yapması gerektiği konusunda bilinçlendiriliyor. Sağlanan afet eğitiminin yanı sıra, öğrenciler öğrendiklerini aylık olarak düzenlenen tatbikatlarla pekiştiriyor.

AA muhabiri, Japon hükümetinin düzenlediği basın turuna katılarak, Tokyo'nun Odaiba bölgesinde, "Koyo Junior High" isimli okulda "Afet Önleme Genç Takımı"nın eğitimini yerinde inceledi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim veren okul, sürekli ve aktif bir afet eğitimi programına sahip. Aylık düzenlenen tatbikatların yanı sıra yılda bir ya da birkaç kez halkla doğrudan tatbikatlar düzenleniyor.

Böylece afet eğitimi, doğrudan halkla ve acil durum kurumlarıyla bağlantılı pratik tatbikatlarla destekleniyor.

Eğitim sırasında öğrenciler bahçede tahliye, ilk yardım eğitimi, yangın söndürme ve gıda hazırlama üzere 4 gruba ayrılıyor.

Bir grup deprem sırasında, yaşlıların ve çocukların tahliyesi ile ilk yardımı konusunda rehberlik ediyor, bir grup olası yangın riskine karşı yangın tüpüyle alevlere müdahale ediyor.

Deprem sonrasında gıdaya erişimin kolay olması açısından, öğrenciler kazanlarda pirinç pişiriyor ve paketleyerek afetzedelere hazır hale getiriyor.

"Önemli olan her zaman doğal afetin meydana gelebileceğini akılda tutmak"

Okulun müdür yardımcısı, Iwasaki Minoru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim alan öğrencilerin, deprem anında çalışan anne babaların çocuklarının ve yaşlıların tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlattı.

Bölgenin turistik bir bölge olduğunu ve olası afet anında da tahliye konusunda turistlere de yardımcı olunması gerektiğini belirten Iwasaki, öğrencilerin bu tahliyeyi nasıl yapacağı konusunda pratik yaptığını aktardı.

Iwasaki, 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohoku depreminden çok sayıda insanın etkilendiğini ve enkaz altında kalanların tahliyesinde bu okulun öğrencilerinin de yer aldığını aktardı.

Ülke genelinde, bireylerin deprem anında ve sonrasında kendini nasıl koruması gerektiğine dair eğitimler verildiğini ancak bu eğitimin özel olduğunu vurgulayan Iwasaki, "Bu okulda diğer insanlara nasıl yardımcı olabileceklerini öğreniyorlar ve pratik yapıyorlar. Bu özel bir eğitim, yılda 10 kez yapılıyor." dedi.

Iwasaki, afet eğitiminin önemine değinerek, "Bunlar bizim için çok önemli, Japonya doğal afetlerin yoğun görüldüğü bir yer. Doğal afetler her zaman, her an olabilir. Bu yüzden kendimizi nasıl koruruz ve nasıl hayatta kalırız, bunlar çok önemli. Örneğin, şu an deprem olabilir, hazırlıklı olmalıyız. Biz depremlere alışmadık, depremle yaşayabiliyoruz. Bence önemli olan her zaman doğal afetin meydana gelebileceğini akılda tutmak, eğer şu an olursa ne yaparız, bunları düşünmek. Odaiba'daki konutlarda herkesin 3 günlük gıda ve su stoku var. 3 gün hayatta kalmak için önemli, bu yüzden 3 gün sonra bizi birinin gelip kurtaracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Okulun üst katlarında deprem sonrasında gerekli olabilecek kuru gıda paketleri ve su şişeleri bulunuyor. Bu gıdalar 5 yılda bir, son kullanma tarihi dolayısıyla yenileniyor.

Afetlerle mücadele konusunda her bakanlık kendi alanına düşen görevi alıyor

Japonya'da Kabine Ofisi ulusal afet koordinasyonunda temel kurum olarak ön plana çıkıyor.

Altyapının güçlendirilmesi, bina yönetmeliklerinin uygulanması gibi afet önleme tedbirleri genellikle ilgili bakanlıklar tarafından yürütülüyor. Bu bakanlıkların en başında, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı geliyor. Her bakanlık kendi uygulama planını hazırlıyor, kendi bütçesini alıyor.

Tarım Bakanlığının da kendi tarım arazisi afet yönetimi planını yapma zorunluluğu buluyor. Sağlık Bakanlığı, afet durumunda tıbbi hizmet hazırlığı için kendi bütçesini ayırıyor. Eğitim Bakanlığı da kendi bütçesiyle okul eğitimi çalışmalarını yürütüyor.

İlgili her bakanlık afetlerle mücadele konusunda farklı sorumluluklara sahip. Kabine Ofisi ise sadece temel koordinasyon ve afet yönetim planı hazırlamakla yükümlü bulunuyor.