Depremler sırasında Kahramanmaraş'ta olan İtalyanın cansız bedeni bulundu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, depremler sırasında Kahramanmaraş'ta bulunan İtalyan vatandaşı Angelo Zen'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Depremden bu yana kayıp olan Zen'in akıbetine dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tajani, şu bilgileri verdi:

"Ne yazık ki Angelo Zen'in cansız bedeni bulundu. Ailesini bilgilendirdik ve Türkiye'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla cenazenin İtalya'ya getirilmesi sürecini de başlattık. Yakınlarının acısını paylaşıyorum."

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, Zen'in Türkiye'deki depremde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Hükümetim adına en derin taziyelerimi ve aileye yakınlığımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına ve Angelo Zen'in bulunmasına da katkı sağlayan İtalyan İtfaiyesi de Kahramanmaraş'taki enkazdan görüntü paylaştı.

Tajani, kuyumculuk makineleri üreten Zen'in iş ziyareti için Kahramanmaraş'ta olduğu sırada depremin yaşandığını daha önce aktarmıştı.

İtalyan bakan, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada da Zen dışında depremlerin ardından ulaşamadıkları Suriye kökenli 6 kişilik İtalyan ailenin de depremde yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Böylece, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden İtalyan sayısı 7 oldu.