Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Kahramanmaraşlılar seçim için kente dönüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için kente geri dönüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için kente geri dönüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaş, kentten ayrılmak zorunda kaldı.

Çoğu çevre illerde bulunan Kahramanmaraşlılar yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönüyor.

Seçim öncesi Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geri dönüşlerin hareketliliği yaşanırken deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor.

Terminal içerisinde oluşturulan "İl Dışı Tahliye Müracaat Merkezi"ne gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.

Kahramanmaraş'a dönen Bayram Akdağ, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden dolayı kentten ayrılmak zorunda kaldığını, yarın yapılacak seçimlerden dolayı memleketine döndüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 aydır İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda ailesiyle birlikte kaldığını anlatan Akdağ, "Bütün gereken ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Uçak biletine varıncaya kadar aldılar. Allah devletimize zeval vermesin. İstanbul'dan vatandaşlık görevimi yerine getirmek için geldim." dedi.

"Vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz onun için buradayız"

Oyunu kullanmak için Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Fatma Sanrı da "Oyumu kullanıp tekrardan İstanbul'a döneceğim. Her şeyden memnunuz. İstanbul'da kaymakamlığa müracaat ettim, biletim alındı. Yarın vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz onun için buradayız." diye konuştu.

Bursa'dan oy kullanmak için memleketine gelen Ekin Ertuğrul ise "Vatandaşlık görevimi gereğinden fazlasını yerine getirmek için geldim. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Depremden 1 ay sonra ayrılmıştım. Tekrardan yerimize yurdumuza yerleşmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.