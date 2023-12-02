Depremler Nedeniyle Mağdur Olan İşitme Engelli Öğrencinin Mağduriyeti Giderildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dil eğitimi alabilmesi için hazırlanan raporu imza aşamasında kalan işitme engelli öğrencinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesi ile giderildi. KDK, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçerek sorunu çözdü ve başvurucunun ilgili raporu onaylandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle dil eğitimi alabilmesi için hazırlanan raporu imza aşamasında kalan işitme engelli öğrencinin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesi ile giderildi.

KDK'ya engelli vatandaşlar tarafından engelli ulaşım kartı, engellilik durumuna dayalı yer değişikliği, evde bakım ücreti, engel durumuna bağlı yaşlılık aylığı bağlanması ve engelli çocuk yardımı gibi konularda pek çok başvurular yapılarak çözüme kavuşturuldu. Kuruma gelen en son başvuruda, kızının işitme engelinden dolayı eğitim alabilmesi için sağlık kurulu işlemlerinin tamamladığını, raporunun onaylanarak e-Devlet sistemine kaydedileceğini; ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle işlemlerinin imza aşamasında kaldığını belirten bir veli, çocuğunun konuşma kayıplarının olmaması için KDK'dan mağduriyetin giderilmesini istedi. Başvuruyu inceleyen KDK, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçerek sorunu çözdü ve başvurucunun ilgili raporu onaylandı.

ENGELLİ ÇALIŞANIN KURUMU İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bir başka başvurucu da engelli raporu olmasına rağmen 2021 yılından itibaren sürekli kurum dışına görevlendirmeler yapıldığını, görevlendirmelere gittiğinde ise birçok sağlık problemi yaşadığını, bu nedenle çok zorlandığını belirterek, tarafına yapılan kurum dışı görevlendirmelerin sonlandırılmasını KDK'dan istedi. Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idareyle görüşerek başvurucunun sorununu giderdi ve kurum dışı görevlendirmelerin sonlandırılmasını sağladı.