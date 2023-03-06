Depremler Gaziantep'teki tarihi Kurtuluş Camisi'ne de zarar verdi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi Kurtuluş Camisi de hasar aldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi Kurtuluş Camisi de hasar aldı. 1892 yılında "Valide Meryem Kilisesi" olarak yaptırılan, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, kentin simge mekanları arasında yer alıyor. Tarihi sokaklara yakın konumu itibarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği yapı, depremlerde hasar alan mekanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Depremin etkisiyle kubbesi çöken caminin minarelerinde de kısmi hasar oluştu. Girişi kapatılan yapının, aslına uygun restore edileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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