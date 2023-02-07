Depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, provokatif paylaşımda bulunan 135 hesap yöneticisinin tespitinin yapılarak ilgili birimlere gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Ayrıca, deprem bölgesine yardım etmek isteyenleri dolandırmak amacıyla "oltalama dolandırıcılığı" için hazırlanan 16 internet sitesi kapatıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak ya da taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Deprem yardımı teması kullanarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.