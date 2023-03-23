"Depremin Yol Açtığı Yıkımın Maliyeti Yaklaşık 104 Milyar Dolar"

Avrupa Birliği, Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı için Brüksel'de "Türk ve Suriye Halkı İçin Birlikte" adlı uluslararası bağış konferansı düzenledi.

Avrupa Birliği, Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı için Brüksel'de "Türk ve Suriye Halkı İçin Birlikte" adlı uluslararası bağış konferansı düzenledi. Konferansa çevrimiçi katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin Türkiye'de yarattığı hasarın maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu açıkladı