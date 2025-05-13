Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Depremin yıktığı tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor

Depremin yıktığı tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yıktığı tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Kahramanmaraş'ta yüzyılı aşan geçmişe sahip mahallelerdeki tarihi yapılar yeniden ayağa kalkmayı bekliyor.

Depremin yıktığı tarihi mekanların restorasyonları bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Kahramanmaraş'ta yüzyılı aşan geçmişe sahip mahallelerdeki tarihi yapılar yeniden ayağa kalkmayı bekliyor.

6 Şubat depremlerinde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan Divanlı, Kümbet, Ekmekçi, Duraklı, Kayabaşı, Kurtuluş ve Şehit Evliya gibi mahallelerde yer alan çok sayıda tescilli konak, cami ve geleneksel sivil mimari örneği evler ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Tarihi dokunun korunması amacıyla birçok yapının etrafı güvenlik şeritleriyle çevrilmiş durumda bekliyor. Ancak aradan geçen zamana rağmen somut bir çalışma başlatılamadı. Bazı sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan yapıların restore edilmesini ya da aslına uygun şekilde yeniden yapılmasını talep etti.

Yapıların restorasyon ve yeniden yapım sürecinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtilirken, sürecin daha fazla gecikmemesi istendi.

Divanlı Mahallesi sakinlerinden Mustafa Büyükdereli, "Bu camide molozlar kaldırıldı bayram sonrası çalışmanın başlatılacağı söylendi ancak çalışmalar henüz yok. İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda çalışmalara başlanacak" dedi.

Mahalle sakini Halil Maraşlı ise, "Bu bölgeler tarihi mahalleler. Tarihi yapılar mevcut. Devletimizden Allah razı olsun yerinde dönüşümü yapıyor. Tarihin de yeniden ayağa kalkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.