Depremin yıkıma yol açtığı İskenderun'da sanayi esnafı toparlanmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde sanayi esnafı toparlanmaya çalışıyor.

İskenderun Sanayi Sitesi'nde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf, eşyalarını bulduğu hasarsız dükkanlara taşıyor.

Kimi yeni yerinde bazısı da hasar almayan dükkanında yeniden faaliyete başlayan esnaf, yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor.

İskenderun Mobilyacılar Odası Başkanı Yılmaz Değirmen, AA muhabirine, depreme Pirireis Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın 2'nci katında yakalandığını söyledi.

Depremde vefat eden, iş yeri yıkılan esnaf arkadaşlarının olduğunu belirten Değirmen, çoğu işçinin de şehir dışına gittiğini dile getirdi.

"Burayı terk etmemeye çalışıyoruz"

Değirmen, artçı sarsıntılar nedeniyle uzun süre iş yerlerine giremediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dükkanlara giremiyorduk, korkuyorduk. Depremden yaklaşık 1 ay sonra dükkanı toparlamaya başladık ancak toparladık. Dükkanı ağır hasarlı olanlar yer bulmaya çalışıyor, bulabilirlerse şanslılar. Kimi de dükkanının tadilatını yapıyor, bir uğraş içerisindeyiz. Şehir dışına atölyesini taşıyan meslektaşlarımız da var. Başka şehirlere giden işçiler de var. Biz burayı terk etmemeye çalışıyoruz. Burası baba yadigarı, 1974'ten beri buradayız. Başka çare yok, hayat devam ediyor. İşçilerimize iş lazım, ekmek lazım. Biz çalışıp üreteceğiz ki hayatı sürdürebilelim. Şu an üretim yapmaya çalışıyoruz."

Kaporta ustası Abdullah Karakurt (59) ise depreme Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde yakalandığını söyledi.

Depremin çok korkunç olduğunu anlatan Karakurt, "Allah bir daha yaşatmasın. 59 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Şu anda ayaktayım. Bu deprem değil, bir felaketti. Depremden sonra yalın ayak kendimizi dışarı attık." diye konuştu.

Karakurt, hayatta olduklarına şükrettiğini, depremde iş yerinin hasar görmediğini belirtti.

Depremde yakın çevresinden ve tanıdıklarından kaybettiği kişiler olduğunu dile getiren Karakurt, her şeye rağmen toparlanmak, ayağa kalkmak için işe başladığını kaydetti.