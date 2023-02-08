Depremin Vurduğu Suriye'de Halk ABD Yaptırımlarını Protesto Etti: "Yazıklar Olsun"

Suriye'de 2.500'ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan şiddetli depremin ardından halk, afet sırasında Suriye'ye yardım faaliyetlerine engel olan ABD yaptırımları yüzünden iyice sıkıntıya düştü.

Depremden en fazla etkilenen Halep'te 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hala yıkılmaya devam eden binalar var.

ANONS (İngilizce): MONSEF MEMARİ, Xinhua Suriye muhabiri:

"Şu an Suriye'deyim. 6 Şubat'ta şiddetli deprem kentte büyük bir yıkıma yol açtı. Bölgedeki depremzedeler, açlık ve soğuktan muzdarip ve enkazların başında yardım malzemelerinin gelmesini beklemekten başka bir şey yapamıyor. Ancak ABD, Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlar uyguluyor. Bu durumda uluslararası kurtarma ve sağlık kaynaklarının ne zaman Suriyelilere ulaştırılabileceği belirsizliğini koruyor. Halihazırda sıkıntı içindeki depremzedelerin çektiği sıkıntıların daha da süreceği anlaşılıyor."

Suriyeliler, ülkenin umutsuzca yardıma muhtaç olduğu bir dönemde ekonomik yaptırımları kaldırmayan ABD'ye karşı öfkeli.

SES 1 (Arapça): AİSHA AL-HİLU, Suriye vatandaşı:

"Şok olduk ve dehşete düştük. Uyuyorduk ve bu kabusa uyandık. Çocuklarım çığlık atıyor ve ağlıyordu. Evden nasıl çıktığımızı anlamadık. Yardıma ihtiyacımız var. Sadece üzerimizdeki elbiselerle dışarı çıktık. Bunun artık ekonomiyle bir ilgisi yok. Her şeyden bıktık. Bu yaptırımlar bizi cezalandırıyor, ama biz bir şey yapmadık. Onlara yazıklar olsun. Hangi hakla bizi yargılayıp cezalandırıyorlar? Bu yaptırımları kaldırmaları şart. Onlara yazıklar olsun. Suriye halkını çok fazla cezalandırıyorlar."

SES 2 (Arapça): MUHAMMAD BASALAT, Suriye vatandaşı:

"Durum, felaket boyutunda. Çok fazla yardıma ihtiyacımız var, çünkü bu doğal afetlerde uluslararası çalışmalara gerek duyuluyor. En başta yardımların ulaştırılmasına engel olan şey yaptırımlar. Sorunun temelinde yaptırımlar bulunuyor. Yaptırımlar yüzünden halk çok fazla sıkıntı çekiyor. Bu yaptırımların kaldırılması öncelikli, çünkü gerekçeleri yok ve adil değiller. Savaşı ve yol açtığı sıkıntıları unutmadık. Savaş sırasında yerinden edilmemiş olanlar bugün yerlerinden edildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)