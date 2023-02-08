Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de Sürdü
Güncel Haberler
KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor.
KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Kurtarma ekipleri ise dondurucu soğukta hayatta kalanları enkaz altından çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.
Son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel