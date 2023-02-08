Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de Sürdü Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazındaki molozları kaldıran iş makinesi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Kurtarma ekipleri ise dondurucu soğukta hayatta kalanları enkaz altından çıkarmak için zamana karşı yarışıyor. Son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazından sağ çıkarılan bir depremzede, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakınından haber bekleyen bir kadın, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazındaki molozları kaldıran iş makinesi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bina enkazı yakınında yaktıkları ateşle ısınmaya çalışan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Deprem Güncel Haberler

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