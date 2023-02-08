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Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de Sürdü

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Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de Sürdü

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor.

Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de SürdüKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazındaki molozları kaldıran iş makinesi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

KAHRAMANMARAŞ, 8 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'de iki depremin büyük hasara yol açtığı 10 ilde yaklaşık 6 bin bina yerle bir olurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Kurtarma ekipleri ise dondurucu soğukta hayatta kalanları enkaz altından çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Son resmi açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e yaralı sayısının ise 49.133'e yükseldiği bildirildi.

Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de SürdüKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazından sağ çıkarılan bir depremzede, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de SürdüDepremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakınından haber bekleyen bir kadın, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de SürdüKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem nedeniyle yıkılmış bir binanın enkazındaki molozları kaldıran iş makinesi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Kahramanmaraş'ta Endişeli Bekleyiş Gece de SürdüKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bina enkazı yakınında yaktıkları ateşle ısınmaya çalışan kurtarma ekipleri, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Deprem Güncel Haberler

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