DEPREMİN VURDUĞU İSLAHİYE'DE, 950 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 950 araç hurdaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 950 araç hurdaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüzlerce ev yıkıldı, bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binaların altında kalan 950 araç ise hurdaya döndü. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan araçlar, yediemin otoparkında muhafaza altına alındı. Araç sahibi depremzedeler, Trafik Tescil Amirliği'nden belge alarak hasar gören araçlarını ve içindeki özel eşyalarını alabiliyorlar.