Depremin vurduğu ilçede işçilerin barınma sorununu çözmek için yaşam alanları inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ın depremden en çok etkilenen ilçelerinden biri olan Türkoğlu'nda, işçilerin barınma sorununu çözmek için yaşam alanları inşa ediliyor.

Kahramanmaraş'ın depremden en çok etkilenen ilçelerinden biri olan Türkoğlu'nda, işçilerin barınma sorununu çözmek için yaşam alanları inşa ediliyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilçede sanayinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, kentteki iş insanlarının, Türkoğlu'na yatırım yapmaları için son 10 yılda büyük mücadele verdiklerini söyledi.

İş insanlarının ilçeye gelmesi için her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade eden Okumuş, "Şu anda ilçemizde 2 OSB var. Üçüncü olarak Gıda OSB'yi de kurduk. Dağıtımlara başlayacaktık ama 6 Şubat depremi oldu." dedi.

Depremde OSB'lerin büyük yara aldığına işaret eden Okumuş, şu anda 2 OSB'de birkaç fabrikanın çalıştığını kaydetti.

İlk günden bu yana vatandaş ve sanayicilerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını anlatan Okumuş, bu kapsamda yetkililerle sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Depremle birlikte personel ve işçilerin çoğunun şehir dışına gittiğini belirten Okumuş, şöyle devam etti:

"Onlarla ilgili cazip öneriler sunduk. Maaş artırımı gibi, fabrikanın yanında kalabilecekleri konforlu konteyner kentler gibi. Şu anda her gün fabrikalar açılmaya devam ediyor. Dışarıya giden işçi kardeşlerimiz de dönmeye başladı. Kahramanmaraş'ımız aidiyet duygusu yüksek bir yer, yani gidenlerin büyük kısmının döneceğini zannediyorum ve geçen haftadan itibaren dönmeye başladılar."

Okumuş, fabrikalar açıldığında istihdam konusunda sıkıntı olmayacağına, ilçenin eski cazip haline döneceğine inandığını vurguladı.

1500 ailenin kalacağı yaşam alanı oluşturulacak

İş insanlarıyla birlikte Türkoğlu Lojistik Merkezi'nde işçilerin kalabileceği, konteynerden daha konforlu prefabrik yapılar inşa ettiklerini anlatan Okumuş, sayısı 1000'e yaklaşan konutların bir haftaya kadar tamamlanacağını bildirdi.

İlçede depremden önce 14 bin civarında işçinin istihdam edildiğine dikkati çeken Okumuş, "Dönüşlerle beraber, barınma yerlerinin de yapılmasıyla istihdam ve işçi konusunda sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Okumuş, prefabrik konutların inşasında belediye ve iş insanlarının ortak hareket ettiğini vurgulayarak, sürecin sonunda 1500 ailenin kalacağı bir yaşam alanı oluşacağını sözlerine ekledi.