Depremin en az yıkımı yaptığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Karnelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Depremin vurduğu Hatay'da karne mutluluğu

HATAY - Depremin en az yıkımı yaptığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Karnelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Binlerce konutun yıkıldığı kentte eğitim kurumları ve öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı. Bir süre okullarına ara veren öğrenciler çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan merkezlerde eğitimlerini tamamladı. Hatay'ın depremden en az etkilenen ilçelerinden Arsuz'daki Arpaçiftlik İsmet Okan İlkokulu'nda Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'ın katılımıyla tören düzenlendi. Arsuz Kaymakamı Gökpınar, sınıflara girip tek tek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Törenin ardından okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, karnelerini havaya kaldırıp salladıktan sonra tatile ayrıldı.

Çocuklarının mutlu günlerine eşlik eden velilerin de heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren öğrenciler, tatil döneminde oyun oynayacaklarını ve kitap okuyacaklarını ifade etti.