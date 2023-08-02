Depremin Vurduğu Hatay'da Enkazdan Çıkan Araçlar Tamir Edilerek Yeniden Karayoluna Çıkıyor

Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar, sanayi sitesinde ustaların hünerli ellerinde tamir edilerek yeniden karayoluna çıkıyor. Yoğunluk yaşanan sanayi sitesinde ustalar, önümüzdeki 6 ay boyunca dolu olduklarını ve tamir için yeni araç alamadıklarını belirtti.

Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar, sanayi sitesinde ustaların hünerli ellerinde tamir edilerek yeniden karayoluna çıkıyor. Yoğunluk yaşanan sanayi sitesinde ustalar, önümüzdeki 6 ay boyunca dolu olduklarını ve tamir için yeni araç alamadıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde de yüzlerce araç enkaz altında kalarak hurda haline gelmişti. Enkazdan çıkarılan araçların sahiplerine teslim edilmeye başlamasıyla birlikte sanayi sitesinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Şehirdeki ustalar, önümüzdeki 6 ay boyunca dolu olduklarını, yanlarında bin TL'ye yevmiyeyle çalıştıracak eleman bile bulamadıklarını aktardı.

"Arabamızı büyük hayallerle almıştık ama işte enkaz altında kaldı"

Enkaz altında kalan aracını tamire getiren Recai Genç, büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Depreme Antakya'da yakalandık. Aracımız enkazdan çıktı, 2,5 aydan beri kaporta ustasının iş yerinde. Yaklaşık 1,5 ay kadar daha sürecek gibi. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Arabamızı büyük hayallerle almıştık ama işte enkaz altında kaldı. Bütün emeğimiz boşa gitti, üzüntülüyüz" dedi.

Yoğun mesai yapan kaporta ustası Ali Balıkçı ise, "Şu an ekip eksikliğimiz var, aşırı derecede bir yoğunluğumuz var. Şu an tamir edilmeyi bekleyen 25 aracımız var, sırayla yapıyoruz. Tamir edilen araçları sahipleri alıyorlar. Bir şekilde araçları bitirmeye çalışıyoruz. 6 ay boyunca doluyuz, dışarıdan araç alamıyoruz" dedi.

Günlük bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Yanlarında çalışacak eleman bulamadıklarına da değinen Balıkçı, "2 elemanımız var, benle 3 kişiyiz. 7 kişiydik, şu an 3 kişi çalışıyoruz. Şu an bir ustanın günlüğü yaklaşık bin-bin 200 lira arasında" ifadelerini kullandı.

Çok fazla yoğunluk yaşandığını ve bin TL yevmiyeyle eleman bulamadıklarını dile getiren kaporta ustası Orhan Karaoğlan da, "Çok büyük bir yoğunluk var, eleman sıkıntımız var. İş yetiştiremiyoruz. Şu anda 25-30 tane bekleyen aracımız var. Elemanlar hep memleketi terk etti, kimse kalmadı burada. Şu an en kötü yevmiye bin TL" şeklinde konuştu. - HATAY