Depremin Vurduğu Hatay'da 100 Nişanlı Çift Toplu Düğünle Hayallerine Kavuşacak

Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan ve hayalleri enkaz altında kalan 100 nişanlı çift, toplu düğün organizasyonuyla birlikte hayallerine kavuşabilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan enkazların kaldırıldığı Hatay'da bir yandan da vatandaşlar normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Aile kurumunun kurulması ve korunması konusuna değer veren Hatay İl Müftülüğü, Konya İl Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Reyhanlı Belediyesi evlenmek isteyen çiftleri unutmadı. Bu çerçevede Antakya Müftülüğü Hazreti Hatice Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, projeye başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyledi.

"Kurulacak bu yuvalar sayesinde geleceğe umutla bakacak nesiller yetişecektir"

Müftü Topçu, toplumun en önemli kurumunun aile olduğunu ifade ederek, "Hep birlikte Hataylı 100 çiftimizin toplu düğün müjdesini buradan sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyorum. Bugün yaşanan bazı olumsuzluklar gösterdi ki toplumun en önemli kurumu ailedir. Toplumu ve aileyi korumak hepimizin görevidir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) 'Evleniniz çoğalınız, ben ahiret günü sizlerin çokluğuyla iftihar edeceğim' hadis-i şerifinden ilham alarak yola çıktığımız bu projedeki hedefimiz hayatın normalleşmesi, toplumda aile yapısının korunması, yaşanan deprem felaketi neticesinde hayalleri ve çeyizleri enkaz altında kalan gençlerimizin hayallerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak ve yaralarını sarmaktır. Bugün bizler Hatay toplu düğün projesini hayata geçiriyoruz. Başvurularımız bugünden başlayıp 16 Ağustos 2023 tarihine kadar Hatay il Müftülüğüne yapılacaktır. Değerlendirmede Türkiye Diyanet Vakfı kriterleri esas alınacaktır. Evlilik yapacak nişanlı çiftlerin 18-40 yaş arasında olması, ilk evliliklerini yapıyor olması, mal varlığı olmaması, üzerinde kayıtlı araç olmaması ve vergi mükellefiyeti olmaması gerekmektedir. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü de inşallah Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumunda toplu düğün yapılacaktır. Kurulacak bu yuvalar sayesinde geleceğe umutla bakacak nesiller yetişecektir" dedi.

Konya İl Müftüsü Öge ise toplu düğün organizasyonuyla birlikte ailenin kurulmasına katkılarının olacağını söyledi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hacıoğlu da toplu düğün projesine destek veren hayırseverlere teşekkür etti. - HATAY