Depremin Vurduğu Fas'ta Halk Kan Bağışı İçin Seferber Oldu

MARAKEŞ, 12 Eylül (Xinhua) -- Fas'ın Marakeş kentindeki bir kan bağışı merkezinde kan bağışı yapmak için bekleyen insanlar, 12 Eylül 2023. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, depremde Pazartesi akşamı itibarıyla 2.862 kişi hayatını kaybederken, en az 2.562 kişi yaralandı.