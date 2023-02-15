Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son Kareler
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ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü 35.418'e yükseldi.
ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü 35.418'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 13.208 kişinin halen hastanelerde tedavi gördüğünü ve toplam 105.505 kişinin de depremde yaralandığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel