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Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son Kareler

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Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son Kareler

ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü 35.418'e yükseldi.

Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son KarelerHatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan bir bina görülüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü 35.418'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 13.208 kişinin halen hastanelerde tedavi gördüğünü ve toplam 105.505 kişinin de depremde yaralandığını söyledi.

Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son KarelerHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma operasyonu yürüten Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son KarelerHatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma ekibinden bir kadın ve köpeği deprem enkazında arama yapıyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son KarelerHatay'ın Antakya ilçesinde depremden zarar görmüş hasarlı binalar görülüyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremin Vurduğu Antakya'dan Yansıyan Son KarelerHatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazı yanında dinlenen insanlar, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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