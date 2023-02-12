Antakya'da Depremzedeler İçin Çadır Kent Kuruldu

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen depremlerin en çok yıkıma uğrattığı bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için çadır kent kuruldu.

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için kurulan çadırlar görülüyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen depremlerin en çok yıkıma uğrattığı bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için çadır kent kuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, depremlerin ardından Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24.617'ye çıktı. Son verilere göre depremde ölenlerin sayısı komşu ülke Suriye ile birlikte toplam 28.000'i geçti. Depremler nedeniyle on binlerce kişi de yaralandı.

Havadan çekilen bu fotoğrafta Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için kurulan çadırlar görülüyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir spor salonunda dinlenen depremzedeler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için kurulan çadırlar görülüyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir spor salonunda dinlenen depremzedeler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)