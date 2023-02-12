Antakya'da Depremzedeler İçin Çadır Kent Kuruldu
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ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen depremlerin en çok yıkıma uğrattığı bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için çadır kent kuruldu.
ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen depremlerin en çok yıkıma uğrattığı bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedeler için çadır kent kuruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, depremlerin ardından Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24.617'ye çıktı. Son verilere göre depremde ölenlerin sayısı komşu ülke Suriye ile birlikte toplam 28.000'i geçti. Depremler nedeniyle on binlerce kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel