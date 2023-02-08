Depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan yapılar böyle görüntülendi
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Depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan yapılar böyle görüntülendi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir çok yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkaz yığınları dron ile görüntülendi.
Depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan yapılar böyle görüntülendi
ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir çok yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkaz yığınları dron ile görüntülendi.
Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi ile yeni Valilik Binası arasında yıkılan yapıların havadan görüntüsü depremin şiddetini ortaya çıkardı. Depremin üçüncü gününde yaralar sarılmaya çalışılırken insanlar enkaz altındaki yakınlarının çıkartılmasını bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel