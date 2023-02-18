DEPREMİN SURİYE'DEKİ BİLANÇOSU: 5 BİN 801 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de 5 bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, yaptıkları paylaşımlarda enkaz bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de de yıkıma yol açtı. Sınıra yakın olan Halep ve İdlib başta olmak üzere Hama, Lazkiye ve Tartus'ta binalar yıkıldı. Yerel kaynaklara göre, bölgede 5 bin 801 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi ise yaralandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, depremden etkilenen bölgelerde sivil savunma ekibi olan Beyaz Baretliler, enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.