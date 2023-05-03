Depremin simge yeri Ebrar sitesine karanfil bıraktılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oluşturulan "Maraş'ına Sahip Çık" hareketine katılan vatandaşlar depremde en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'ne gelerek karanfil bırakıp dua etti.

Deprem sonrasında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Maraş'ına Sahip Çık" isimli hareket oluşturuldu. Hareketin içinde yer alan vatandaşlar bugün merkez Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'ne gelerek karanfil bırakıp dua etti.

Daha sonra hareket adına açıklamada bulunan Zeynep Özbaş Arıkan, "6 Şubat 2023 tarihinde şehrimiz dünyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük karasal depremi yaşadı. Bu felakette ailesini, bir yakınını, akrabasını, arkadaşını kaybetmeyen neredeyse hiç kimse olmadı. Her ne kadar acılarımızın ilk günkü tazeliğini koruyorsa da bir yandan da şehrimizin geleceği için endişeleniyoruz bu sebeple Kahramanmaraş depremi sonrasında şehrimizin yeniden yapılanması ve kalkınmasını sağlamak için gönüllü insanlar ve STK'larla birlikte "Maraş'ına Sahip Çık" hareketini kurduk. Bu hareketimizle ilgili odalarımızın, akademisyenlerimizin, STK'larımızın ve gönüllerimizin görüş ve önerilerini gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturarak sesimizi duyurmak, şehrin yeniden inşasında bireyler ve toplum için adil ve kapsayıcı kentsel politikalarını uygulanmasını istiyoruz. Şehrin ve şehirde yaşayan insanların hak ve hukukunu koruyarak Kahramanmaraş'ın en doğru şekilde yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamak ve bu çerçevede tüm çalışmaların sürekliliğine vesile olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş için el ele verilmesi gerektiğini ifade eden Arıkan," Eğer, Kahramanmaraş için gerçekten çözüm odaklı ve sürdürebilir sağlam bir gelecek oluşturmak istiyorsak, siyasi görüş farkı gözetmeksizin hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu nedenle tüm siyasi partileri sivil toplum kuruluşlarını basın mensuplarını ve şehrini seven herkesi yapılacak çalışmalara davet ediyoruz. Bu hareket siyaset ve partiler üstü bir yaklaşım sergileyecek asla bir siyasi söylemi olmayacak. Bu oluşum hiç kimsenin görüşü ve tarafı ve de hiç kimsenin karşısında değildir"ifadelerini kullandı.