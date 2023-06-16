Depremin merkez üssünde karne heyecanı
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Depremin merkez üssünde karne heyecanı -Depremde 3 öğretmen, 1 personel ve 224 öğrencinin hayatını kaybettiği okulda buruk karne sevinci -Ayşe Gümüşel İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Depremin merkez üssünde karne heyecanı
-Depremde 3 öğretmen, 1 personel ve 224 öğrencinin hayatını kaybettiği okulda buruk karne sevinci
-Ayşe Gümüşel İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metehan Nazlı - Güncel