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Depremin merkez üssünde karne heyecanı

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Depremin merkez üssünde karne heyecanı -Depremde 3 öğretmen, 1 personel ve 224 öğrencinin hayatını kaybettiği okulda buruk karne sevinci -Ayşe Gümüşel İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Depremin merkez üssünde karne heyecanı

-Depremde 3 öğretmen, 1 personel ve 224 öğrencinin hayatını kaybettiği okulda buruk karne sevinci

-Ayşe Gümüşel İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metehan Nazlı - Güncel

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