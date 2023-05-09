Depremin merkez üssünde doğa ve mesire alanları da sessiz kaldı Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası havaların ısınmasına rağmen doğa ve mesire alanlarındaki sessizlik dikkat çekti.

Depremin merkez üssünde doğa ve mesire alanları da sessiz kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası havaların ısınmasına rağmen doğa ve mesire alanlarındaki sessizlik dikkat çekti.

Sık orman yapısı ve su kaynakları bakımından Türkiye'de önemli şehirlerden biri olan Kahramanmaraş, mesire alanları ile de dikkat çekiyor. Özellikle depremden önceki yıllarda havaların ısınması ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları 6 Şubat depremlerinin arından sessizliğe büründü. Şehir merkezinde bulunan Arslanbey Mesire alanının boş hali dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde bank ve oyun alanlarının boş kaldığı görüldü.

Mesire alanlarının geçtiğimiz yıllarda havaların ısınmasıyla yoğun ziyaretçi aldığı ancak bu sene vatandaşların afet nedeniyle çok fazla zaman bulamadığı kaydedildi.

Şehirdeki toparlanma sürecinin hızlanmasıyla mesire alanlarının tekrardan eski canlılığına kavuşması umut ediliyor.