Depremin merkez üssü Sındırgı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı olmadığını belirten Koyuncu, "Bundan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır. Bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her bir Türk vatandaşı bu Cumhuriyetin hem sahibi hem de varisidir." dedi.

Koyuncu, Cumhuriyet'in, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadesini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, folklor ve koreografi gösterisi sunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
