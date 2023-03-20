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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri sürüyor

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri sürüyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından gıda denetimleri yapılıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından gıda denetimleri yapılıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesinde görevli ekipler, depremzedelerin sağlıklı beslenebilmesi ve gıda kontrol hizmetlerine yönelik çalışmalar için denetimlere aralıksız devam ediyor.

Ekipler aşevleri, ekmek imalat alanları, mobil mutfaklar ve gıda tırları ile AFAD depolarında yardım amaçlı gönderilen gıdaların kontrolünü gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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