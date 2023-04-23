Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlamalarda çocuklar, müzik eşliğinde dans edip, lunaparkta eğlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde yapılan törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yunus Karaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların ardından çocuklar müzik eşliğinde dans edip, lunaparkta eğlendi.