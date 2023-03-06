Depremin merkez üslerinden Elbistan'da rüzgar nedeniyle bazı çadırlar hasar gördü Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar, depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarda zarara neden oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar, depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarda zarara neden oldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da sabaha karşı rüzgar etkili oldu. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri Millet Parkı'na depremzedeler için kurulan bazı çadırlar şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü. Bir çadır ise rüzgarın etkisiyle nehre uçtu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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