Depremin İzlerini Silen Saadet Nine, Isparta'da Moral Buluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Isparta'ya yerleşen 76 yaşındaki Saadet Nalcı, "Moral İstasyonu" adı verilen çay ocağında, gönüllü müzisyenlerin çalıp söylediği türkülere eşlik ederek zaman geçiriyor.

Depremin ardından memleketi Kahramanmaraş'tan AFAD aracılığıyla Isparta'ya getirilen Nalcı, yaklaşık üç yıldır burada yaşamını sürdürüyor.

Kurslara ve etkinliklere katılmayı seven Nalcı, Isparta'da 32 yıl önce açılan ve "Moral İstasyonu" adı verilen çay ocağına giderek, burada türkülere eşlik ediyor.

Çayını yudumlarken, gönüllü müzisyenlerin çalıp söylediği türküleri dinleyen, onlarla birlikte türkü söyleyen Nalcı, birçok yakınını kaybettiği depremin izlerini silmeye çalışıyor.

"Evde durmak yerine kurslara katılırım"

Nalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine her türlü desteğin sağlandığını belirterek, yalnız yaşamasına rağmen çok yalnızlık hissetmediğini söyledi.

Farklı şehirlerde yaşayan dört çocuğuyla telefonla görüştüğünü kaydeden Nalcı, sosyal hayata katılmaya önem verdiğini, şu ana kadar halk eğitim merkezi kurslarından 25 sertifika aldığını anlattı.

Evde durmayı sevmediğini ifade eden Nalcı, "Evde durmak yerine kurslara katılırım. Isparta'da 'Moral İstasyonu'na gelerek burada güzel vakit geçiriyorum, güzel dostluklar kuruyorum." dedi.

Sosyal etkinlikler düzenleyen "Moral İstasyonu"nun işletmecisi Ramazan Akden ise depremzedelere destek olduklarını dile getirdi.