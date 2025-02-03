Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Depremin İkinci Yılında Ulusal ve Uluslararası Basın Mensupları Adıyaman'da

Depremin İkinci Yılında Ulusal ve Uluslararası Basın Mensupları Adıyaman'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı nedeniyle 100 basın mensubunu Adıyaman'a getirerek, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Osman Varol, inşa çalışmaları hakkında bilgilendirirken, basın mensupları kentteki projeleri yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 basın mensubuna, İndere seyir terasında, depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada, depremlerde kentin büyük yıkıma uğradığını belirterek, yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, AA muhabirine, deprem bölgesinde yapılanları anlatmanın, toplumsal moral, aidiyet ve dayanışma açısından önemini vurguladı.

Deprem bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına dikkati çeken Güngör, "O günleri atlatmamıza onlar da vesile oldular. Şimdi de devlet ve ilgili bakanlıklar çok büyük bir inşaat faaliyetine girmişler, bütün dileğimiz bir an önce tamamlanması." diye konuştu.

Güngör, "Bu işlerin tamamlanması için devletin elinin üzerinde olması önemli. Bizim de her yaptığımız işi sahici ve denetime açık yapmamız önemli." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.