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Depremin etkilediği illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 8 zanlı tutuklandı

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Depremin etkilediği illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 8 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı, 48'inin emniyetteki, 8'inin başsavcılıklardaki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı, 48'inin emniyetteki, 8'inin başsavcılıklardaki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 163 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Zanlılardan 8'inin hayatta olmadığı belirlenirken, gözaltı kararı çıkarılan 155 kişiden 78 kişi yakalandı, 77'si ise aranıyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 zanlının cumhuriyet başsavcılıklarındaki değerlendirmeleri sürerken, 12 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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