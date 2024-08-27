Üye Girişi
Haberler

Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği ilçede yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı. Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi.

Diğer projelerin de tamamlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğü şantiyeler, dronla görüntülendi.

Anahtarını alan hak sahipleri duacı

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını aktardı.

Kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."

Kısa sürede evinde yeni yaşamına başlayacağını ifade eden Güler, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anahtarlarımızı teslim aldık, kısa süre içerisinde taşınacağız. Biraz temizlik işlerimiz var. Onları da tamamlayınca yeni hayata başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Besni Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE! Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Ağustos Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title