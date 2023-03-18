Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da sağanak etkili oldu

HATAY - Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, sağanak yağış etkili oluyor. Ekipler çadırkentlerde olumsuzluk yaşanmaması için çaba harcadı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Hafta başından beri kapalı ve yer yer yağışın etkili olduğu kentte, yağış öğleden sonra etkisini arttırmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlükle ilerledi. Binlerce insanın yaşadığı çadırkentlerin etrafında göllenmeler meydana geldi. Bir çadırkentin aktivite merkezinin önü suyla dolunca, görevliler kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İş makineleri ve görevlilerin zamanında müdahalesiyle olumsuzluk yaşanmadan gerekli önlemler alındı. Çadırların önüne yerleştiren kanallardan yoğun şekilde su aktığı görüldü. Reyhan'lı ilçesinin bazı köylerine misket büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Hatay'da sağanak yağışın aralıklarla salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.