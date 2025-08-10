Depremin Ardından Türkiye Afet Müdahale Planı Devreye Alındı

Depremin Ardından Türkiye Afet Müdahale Planı Devreye Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine ediyor. İlk belirlemelere göre bir bina yıkıldı, 4 kişi enkazdan kurtarıldı.

'DEPREMİN ARDINDAN TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DEVREYE ALINDI'

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımda depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiği ifade edilerek, şu ana kadar 0- 3.0 arası 15 adet 4.0- 5.0 arası 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel 79 araç görev yaptığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte 6.1'lik depremin bilançosu
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

Lan ne koordinesi deprem bile sayılmayacak mevzuda telefonlar çöktü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.