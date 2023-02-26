Depremin ardından Adana'da kuraklık endişesi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine baraj da su seviyesi yüzde 28,1'e kadar düştü.

Kuraklık nedeniyle Kozan barajında su seviyesinin yüzde 28.1'e kadar düşmesi çiftçileri endişelendirdi. Kuraklık edeniyle çekilen baraj suyu ve oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde üretim yapan Atalay Özer, " Üretimde kuraklık nedeni ile büyük sıkıntı yaşıyoruz. İki gün önce mısır ekibi Çukurova'da başladı. İnşallah daha ileri boyutta bir kuraklık olmaz. Ekim yaptık ama yağış olmaz ise ve baraj sulaması olmayacağı için üretimde sıkıntı yasacağız. Havaların sıcak olması nedeni ile buğday boylanmadı ve başağa geçmesi durumu ile verimde düşüş olacak gibi. Tarımda çok sulama gerektiren ürünlerde kısıtlama olması gerek gibi yada kapalı sistem sulamaya geçilmeli. Ancak kuraklığın olumsuz etkisini böylelikle en aza indirerek kuraklıkla mücadele edebiliriz" dedi.