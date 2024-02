Depremin acısı Osmaniye'de hala hissediliyor

Depremin acısı, binaların üzerindeki korkunç iziyle can yakıyor

Osmaniye'de depremde yıkılan 173 binanın kalıntıları ve yıkılmayan onlarca ağır hasarlı bina üzerindeki acı izler vatandaşların yüreğini sızlatıyor

OSMANİYE - Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde Osmaniye'de yıkılan 173 binanın enkazı bin 10 kişinin ölümüne neden olurken, enkaz kalıntıları ve yıkılmayan onlarca ağır hasarlı binanın yüzüne yansıyan o acı izler vatandaşların yüreğini sızlatıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenerek birçok yıkımın ve can kaybının yaşandığı Osmaniye'de enkaz kalıntıları ve yıkılmayan onlarca ağır hasarlı bina asrın felaketinin acı yüzünü gözler önüne seriyor. En çok yıkımın gerçekleştiği Esenevler, Rahime Hatun ve Adnan Menderes Mahallesi başta olmak üzere kısmen yıkımların yaşandığı Rızaiye Mahallesi, Rauf Bey Mahallesi, Alibeyli Mahallesi, 7 Ocak Mahallesi, Ali Boğan Mahallesi ve Mevlana Mahallesi gibi diğer birçok mahallede halen enkaz kalıntıları ve ağır hasarlı binalar bulunuyor. Yıkılmayan hasarlı binaların üzerindeki o acı izler ise hemen her gün insanlara aynı acıyı yaşatıyor. Geçtiğimiz aylarda ağır hasarlı birçok bina yıkılırken yıkılmayan binalarda artık insanlar yerine kuşlar yaşama fırsatı buluyor. Osmaniye halkının tek isteği ise mahkeme kararı devam eden binaların bir an önce sonuçlanması ve ağır hasarlı binaların yıkılması.

"Bina durdukça biz depremi hafızamızdan silemiyoruz"

Depremden önce yaşadığı evinde çok güzel anılarının olduğunu anlatan Bekir Şimşek şimdilerde de ağır hasarlı binasına baktığında depremde yaşadığı acıyı hatırladığını ifade etti. Bekir Şimşek, "Depremden bu binada otuyorduk. Deprem olunca mecburen çıktık. Bu bina durdukça biz depremi hafızamızdan silemiyoruz. Gördükçe aynı şeyleri yaşıyoruz, o korkuyu tekrardan yaşıyoruz. Bir de gözümüzün önünde devamlı bu bina. Artık yıkarlar mı yıkmazlar mı bilemiyorum. Bina yıkılırsa memnun oluruz, bir an önce yıkılsın. Tehlike de arz ediyor. İnsanlar buradan geçmeye korkuyor, haklılarda. Ben 7. katta otuyordum. Evde güzel anılarımız vardı, çevremiz güzeldi. Depremden sonra o korku her şeyi bastırdı" dedi.

"Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz"

Ağır hasarlı binaları her gördüğünde depremin yıkıcı etkisini hatırlayan Vahap Geçgil (64)"Bu bina önceden cıvıl cıvıldı. Bir sürü insanımız, yakınlarımız vardı. Depremden önce hep birlikte ve çok güzeldik ve anılarımız var ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Binaları gördükçe sanki deprem tekrardan oluyor gibi. Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz. Bir an önce binaların yıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.