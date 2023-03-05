Depremin 28. Gününde Hatay'lı Depremzede: "Ne Suyum Ne Yemeğim Var. 8 Aylık Çocuklarım Üşüdü. Öksürmeleri Devam Ediyor"

Depremlerin üzerinden gecen 28 güne rağmen Hatay'da temiz su ve gıda sorunu yaşanıyor. Bir depremzede, "Ne suyum var ne yemeğim var. 8 aylık çocuklarım var üşüdüler. Soba yakıyorum yine olmuyor. Öksürmeleri devam ediyor. 3-4 hafta oldu buradayım hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Tuvaletler berbat. Kokudan geçemiyoruz” dedi. Bir başka depremzede ise, "Şartlarımız çok zorlaşıyor. Barınmak için çadırkentlerde yer kalmadı. Hayırseverler; yiyecek, içecek, hijyenik malzeme, kıyafet, ayakkabı Hataylılara devam ederlerse çok büyük hayır yaptıklarına canı gönülden inansınlar" dedi.

DİLAN KUTLU

Depremlerin üzerinden gecen 28 güne rağmen Hatay'da temiz su ve gıda sorunu yaşanıyor. Bir depremzede, "Ne suyum var ne yemeğim var. 8 aylık çocuklarım var üşüdüler. Soba yakıyorum yine olmuyor. Öksürmeleri devam ediyor. 3-4 hafta oldu buradayım hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Tuvaletler berbat. Kokudan geçemiyoruz" dedi. Bir başka depremzede ise, "Şartlarımız çok zorlaşıyor. Barınmak için çadırkentlerde yer kalmadı. Hayırseverler; yiyecek, içecek, hijyenik malzeme, kıyafet, ayakkabı Hataylılara devam ederlerse çok büyük hayır yaptıklarına canı gönülden inansınlar" dedi.

Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da çadır sorunun ardından temiz su sorunu da yaşanıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde de büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından 28 gün geçmesine rağmen su, gıda, tuvalet sorunu devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan depremzedeler yardım beklediklerini söyledi.

Bir depremzede 8 aylık çocuğunun soğuktan etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ne suyum var ne yemeğim var. 8 aylık çocuklarım var üşüdüler. Soba yakıyorum yine olmuyor. Öksürmeleri devam ediyor. Ne elektrik ne bir şey var. Çocuklarımdan vazgeçmedim. Allah'tan yardım istiyorum. Buhar makinesi alacağım çocuklar için alamıyorum param yok. 3-4 hafta oldu buradayım hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. İlaç yazıyorlar ama yetmiyor yine de öksürüyorlar. Tuvaletler berbat. Kokudan geçemiyoruz."

"ÇADIRKENTLERDE YER KALMADI"

Defne Çekmeci Mahallesi'nden bir başka depremzede ise gönüllülere seslenerek şunları söyledi:

"Bütün hayırseverlere duyurmak istiyoruz sesimizi. Gıda ve hijyenik malzeme temin etmekte rica minnet durumdayız. Eğer odun gelirse sobayı yakmaya çalışıyoruz. Eğer gıda malzemesi gelirse yemekleri sobada pişiriyoruz… Şartlarımız çok zorlaşıyor. Barınmak için çadırkentlerde yer kalmadı. Hayırseverler; yiyecek, içecek, hijyenik malzeme, kıyafet, ayakkabı Hataylılara devam ederlerse çok büyük hayır yaptıklarına canı gönülden inansınlar. Hataylılar saat 4 buçuk sularında kendi keyiflerinden dışarı çıkıp evsiz, barksız kalmadılar. Bu yardımlar devam etmezse halimiz gerçekten zor olacak. Umutlarımızı tüketiyoruz. Hatay'ımızı terk etmiyoruz sesimizi duyun."

"İÇ ÇAMAŞIRI, SU LAZIM"

Çocukların dağıtılan yemekleri yemediğini söyleyen depremzede ise "Mecburuz bu yemeği yemeye. Tuvalet ihtiyacımız problem. Su yok burada. İç çamaşırı lazım. Ayakkabı lazım" dedi.

"BANYO YAPAMIYORUZ"

Banyo yapamadıklarını söyleyen bir başka kadın da, "Her taraf berbat. Banyo yapacağız hiçbir yer de yok. Zaten çadırda olmuyor. Evimiz yıkıldı. Çadırda kalıyoruz ama idare ediyoruz. Ne yemek var pişirmek için ne de yağ" diye konuştu.