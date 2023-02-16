Depremin 258. saatinde inanılmaz kurtuluş Yarım saat önce çantası, sonra da kendisi bulundu Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir umut daha gerçekleşti.

Depremin 258. saatinde inanılmaz kurtuluş

Yarım saat önce çantası, sonra da kendisi bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 258. saatte bir umut daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında 11 gündür mahsur kalan 30 yaşındaki evli ve iki çocuklu olan Neslihan Kılınç isimli kadın, kurtarıldı.

Ekipler büyük sevinç yaşarken, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyük mutluluk yaşadık

Acil serviste tedavi alçına alınan Kılınç'ın babası Cuma Yalçınöz, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Baba Cuma Yalçınöz, "258 saat sonra kurtarıldı. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Ben hep bunu düşündüm ve oldu. Yarımsaat önce çantası çıktı arkasından kendisi çıktı" dedi

Dualarımız kabul oldu

Ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise, "11 gündür buradayız. Aslen Elbistanlıyız. 11 gündür Bekliyorduk bu anı. Birden bire bir şey oldu. Dualarımız kabul oldu. Yakınlarımızın duaları kabul oldu. Ümit kesilmez diye bir lafımız var. Allah ümit kesilmez. İnşallah bundan sonraki enkaz altında ki kardeşlerimize de Allah böyle bir mutluluk yaşatsın. Anlatılmayacak kadar çok mutlu bir duygu. Aslında çalışmalar aileler tarafından durdurulmak istendi ama o arada bir canlı var dediler. Biz gittik göremedik. Kardeşim ismini soyismini söylemiş o arada bizde fark edince ismini soy ismini direk hastaneye geldik. Ama iki çocuğu ve eşi hala enkaz aklında inşallah Allahım onlarda bir an önce çıkarmayı nasip eder" diye konuştu.

Neslihan Kılınç'ın eşi ve iki çocuğu ise enkaz altında olduğu bildirildi.