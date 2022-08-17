DEPREMİN 23'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE ACILAR TAZELENDİ

17 AĞUSTOS 1999 Marmara depreminin 23'üncü yıldönümünde yakınlarını kaybedenler Gölcük'te yakınlarının mezarları başında dua etti. Depremde ailesinden 3 kişiyi kaybeden Feryal Koçak, annesinin mezar taşına sarılarak ağladı.

Marmara Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde yakınlarını kaybedenler Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na sabah erken saatlerinde gelerek, dua etti. Depremin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen mezarlığı ziyaret edenler yakınlarının mezarı başında duygu dolu anlar yaşadı.

'YÜREKLERİMİZİ ENKAZIN ALTINDA BIRAKTILAR'

Depremde ailesinden 3 kişi kaybettiğini söyleyen Feryal Koçak "Gölcük'te bulunan Güven Apartmanında akrabalarımız vardı. Annem Aygül Koçak İstanbul Avcılar'da oturuyordu. Gölcük'e akrabalarımıza ziyarete gelmişlerdi ve depremi burada yaşadılar. Annem ile birlikte teyzem ve kuzenim yaşamlarını yitirdi. Acının haricinde hissedilen hiçbir şey yok. İnsanlar pirinç dikilecek yere bina diktiler. Bizim yüreklerimizde o enkazın altında bıraktılar. Bizim yüreğimiz hala o enkazın altından çıkmadı. Biz gidinceye kadar da onlara kavuşuncaya kadar da orada kalacak yüreklerimiz öyle." dedi.

'O GECEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Depremin unutulmadığını söyleyen Serap Er, "Annem Şahsenem Yılmaz ile o dönem 13 yaşında olan kardeşim Hamza Yılmaz'ı kaybettim. 6 katlı binanın ikinci katında oturuyorlardı. Ev çok çürükmüş maalesef yıkıldı. Deprem unutulmuyor. Çok büyük bir acıydı zaten bizim için. Sabah uyandığımızda her şey yıkık enkaz, toz duman. Benim yeni doğmuş bebeğim vardı 40 günlük. Şoka uğradık. O geceyi asla unutmayacağız. Kıyamet gibi bir şey dedik ama hiçbir şey geçmiş değil." diye konuştu.

AİLESİNDEN 10 KİŞİ ENKAZ ALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

17 Ağustos depreminde ailesinden 10 kişiyi kaybettiğini belirten Mehmet Salih Tekinok, şöyle konuştu:

"Gölcük Yenimahalle'de 5 katlı bina çöktü. Akrabalarımın çoğu bu binada oturuyordu. Bina tamamen çöktü. Apartman sakinlerinden 52 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanda yaşayan bizim akrabalarımızdan 10 kişi vefat etti. Enkazdan bir tek yeğenim İsmail Tekin sağ çıktı."

DEPREMDE OĞLUNU KAYBETTİ

18 yaşındaki oğlunu enkaz altında kaybettiğini söyleyen İlyas Şentürk, "Şehitler Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında oturuyorduk. 18 yaşında olan oğlum Hakan Şentürk'ü depremde kaybettik. Eşim Hatice Şentürk yaklaşık 7 saat enkaz altında kaldı ve sağ kurtarıldı. Bizim oturduğumuz binada 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın olduğu 17 Ağustos günü neler yaşadıysak bugün de aynı acıları yaşıyoruz. Ailece göçük altında kaldık. Allah bir daha bunu bize yaşatmasın. Ben rahatsızdım ve oğlum ile annesi aynı odada yatmışlardı. Ranzada yatıyorlardı. Oğlum sıkıştı ranzada. Enkazdan çıkartılınca oğlum hastanede yaşamını yitirdi. Burada yaşadığımız için sık sık mezarlığa geliyor ve ziyaret ediyoruz.? dedi.