DEPREMİN 23'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE ACILAR TAZELENDİ
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Gölcük Belediyesi'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
Gölcük Belediyesi'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Burada yapılan anmaya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremde yakınlarını kaybedenler, depremi yaşayan çok sayıda vatandaş katılırken, dualar edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel