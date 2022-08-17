DEPREMİN 23'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE ACILAR TAZELENDİ Güncel Haberler Gölcük Belediyesi'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Gölcük Belediyesi'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Burada yapılan anmaya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremde yakınlarını kaybedenler, depremi yaşayan çok sayıda vatandaş katılırken, dualar edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yıldırım Sezer Deprem Gölcük Güncel Haberler

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