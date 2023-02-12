Depremin 138. Saatinde Hatay'da Bir Kadın Enkazdan Kurtarıldı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde, depremin 138. saatinde bir kadın, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
MUHAMMET FATİH BAŞCI
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremin 138. saatinde bir kadın, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı arama kurtarma çalışmasında, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde depremde yıkılan Doğan Apartmanı'nın enkazından Fatma Ö. isimli bir kadın, depremin 138. saatinde sağ olarak kurtarıldı.
Enkazdan çıkarılan Fatma Ö., tedavisi yapılmak üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel